Treviso, trappola sulla chat: uomo attirato in casolare e sequestrato

I carabinieri sono riusciti a liberare un uomo che, dopo essere stato attirato da tre giovani in un casolare in provincia di Treviso, con una trappola su una chat, era stato sequestrato, percosso e rapinato. I tre, tra cui un minorenne, sono stati arrestati in flagranza dai militari. Dovranno rispondere di sequestro di persona, lesioni e rapina.