Pesaro, 27enne trovato morto in casa con segni di coltellate

Il corpo del giovane è stato trovato da un familiare che non avendolo visto al lavoro è andata a cercarlo nell'abitazione in centro dove abitava da 15 giorni

Un ragazzo di 27 anni è stato trovato morto in casa in centro a Pesaro. A quanto si è appreso, il cadavere presenterebbe segni di fendenti di arma da taglio al torace.

Il ritrovamento

Il corpo senza vita del giovane è stato trovato da un familiare. Quest'ultimo, non vedendo il 27enne al lavoro, è andato a cercarlo nella sua abitazione in via Gavelli e ha trovato il cadavere. Sul posto è intervenuta la Squadra Mobile e il sostituto procuratore di Pesaro Silvia Cecchi. A quanto si è appreso gli inquirenti starebbero escludendo l'ipotesi del suicidio, inizialmente presa in considerazione.