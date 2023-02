Lonigo, allerta orso sui Colli Berici. Ma era un cane di grossa taglia

Nella mattinata di ieri i sindaci dei comuni vicentini di Lonigo, Val Liona e Alonte hanno lanciato sui social un messaggio di allerta per il presunto avvistamento di un orso in località Monte Palù. La polizia forestale aveva infatti riscontrato la presenza di impronte in tutto simili a quelle di un urside, costringendo i primi cittadini a lanciare l'allarme. In modo particolare il sindaco di Lonigo Pierluigi Giacomello ha postato su Facebook un messaggio rivolto ai propri cittadini, invitandoli a "evitare movimenti bruschi, di non gridare e, possibilmente, di mantenere la calma e rimanere immobili, allontanandosi molto lentamente. In ogni caso di avvisare il 112".