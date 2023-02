Caso Liliana Resinovich, la procura di Trieste chiede l'archiviazione

Le indagini

In una nota la Procura ha sottolineato che "nulla è stato trascurato di ciò che poteva essere ragionevolmente intrapreso per giungere ad una compiuta descrizione delle circostanze della scomparsa" e per "l'individuazione dei possibili reati commessi in suo danno". Il procuratore De Nicolo ha precisato che la ricostruzione dei fatti "è completa ed esauriente", ricordando che "il dovere istituzionale della Procura è l'accertamento della commissione di reati in danno" di Liliana Resinovich, "non quello di ricostruirne in dettaglio ogni attimo degli ultimi giorni di vita, una volta escluse sia l'avvenuta segregazione contro la sua volontà sia la sussistenza di altre condotte lesive in suo danno ad opera di terzi". Il nodo centrale è la data della morte che, sebbene alcune circostanze inducano "a supporre" che sia avvenuta lo stesso giorno della scomparsa, oppure che, al contrario, Liliana sia rimasta "nascosta un paio di settimane" ponendo "fine alla propria vita solo pochi giorni prima del ritrovamento (come fa propendere la consulenza medico legale)", in definitiva non è stato possibile appurare. In assenza di questo dato, secondo la prcura non è pregiudiziale sciogliere il dilemma per chiedere l'archiviazione del caso. Fondamentale è, invece, il fatto che non sia emersa, "con un minimo di concretezza, alcuna ipotesi di reato specifica e perseguibile ai danni della deceduta", si legge nel comunicato.