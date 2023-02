Matera, trovato il terzo frammento del meteorite di San Valentino

Scienze

Via Lattea, dal nome al numero di stelle: le 10 curiosità. FOTO

Un nome che deriva dalla mitologia greca, un’età quasi pari a quella dell’universo, un numero di astri pressoché infinito e una “sorella gemella”: ecco i segreti che nasconde la “casa” del nostro sistema solare

Cos’è la Via Lattea? – La risposta alla domanda più semplice, la più banale: la Via Lattea è la galassia a cui appartiene il sistema solare. Per chi fa parte del nostro sistema solare, la Via Lattea altro non è che la nostra “casa spaziale”

Perché si chiama Via Lattea? – La riposta va ricercata nella mitologia greca: Zeus, il padre degli dei, si era invaghito della mortale Alcmena, dalla loro unione nacque Ercole, un semidio. Per renderlo immortale, Zeus provò ad avvicinare il bimbo al seno di Era (sua moglie e regina degli dei) mentre dormiva. La dea però si svegliò di soprassalto e allontanò subito il bambino, facendo schizzare il latte in cielo. Secondo i greci, in quel momento nacque la Via Lattea. Nella foto: "La nascita della Via Lattea", Pieter Paul Rubens (1637)