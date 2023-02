Ayman Serti, la famiglia esclude il suicidio: si indaga sul cellulare

Le indagini sul telefonino del 16enne

"Si trattava di un adolescente molto perbene che faceva una vita normale, studiava e d'estate andava anche a lavorare a Salina. So che le forze dell'ordine stanno indagando in tutte le direzioni. La famiglia chiede solo chiarezza su quanto avvenuto", spiega Giuseppe Coppolino, l'avvocato dei Serti. "So - prosegue il legale - che è stata eseguita l'autopsia ma ancora non conosco i risultati, siamo fiduciosi nell'operato della magistratura. Mi dicono che si sta procedendo ad analizzare anche il telefono, ma al momento non sono a conoscenza di eventuali messaggi mandati da qualcuno che avrebbero indotto il ragazzo a cadere in una trappola". Eppure, giovedì, la sera in cui Ayman è uscito di casa per non farvi più ritorno, qualcuno l'ha chiamato al telefono prima che andasse a comprare tre pizze per i suoi. Il cellulare del ragazzo, risparmiato dalle fiamme, dirà chi l'ha cercato e forse darà delle risposte agli inquirenti. "Era sereno, tranquillo, amava la vita, aveva dei sogni, voleva fare l'elettricista e trasferirsi al nord a lavorare - racconta il fratello Ayubb - Io non credo avesse problemi, faceva una vita normale. Anche i suoi amici mi hanno detto che sembrava come sempre".