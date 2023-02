Meteo, continua il tempo stabile. Previsioni weekend 18-19 febbraio

L’alta pressione continua ad interessare l’Italia e anche nel weekend del 18 e 19 febbraio è previsto tempo stabile e clima primaverile su gran parte del nostro Paese. Attese, però, nebbia al Nord e pioviggine tra Liguria e alta Toscana. La mancanza di piogge aggrava il problema della siccità e peggiora la qualità dell’aria in diverse città ( LE PREVISIONI METEO ).

Anche sulle regioni del Centro domina l'anticiclone di Carnevale. Secondo gli esperti, in questo sabato i cieli saranno coperti su Toscana, Umbria e localmente sull'alto Lazio. Più soleggiato, invece, sulle altre zone. I mari sono calmi, i venti deboli. Le temperature sono stazionarie, con i valori massimi compresi tra i 12 e i 15 gradi su tutte le città.

Al Nord continua a dominare l’anticiclone di Carnevale: sarà un sabato con cielo coperto da nubi basse o nebbia diffusa in pianura. Cielo coperto anche sul Friuli-Venezia Giulia e in Liguria: su quest’ultima regione è prevista pioviggine in serata. Cieli più soleggiati sui settori montuosi. I mari sono quasi calmi, i venti deboli. Le temperature massime son in aumento e i valori oscillano tra i 9-10 gradi di Torino e Venezia e i 19 di Bolzano.

Per sabato 18 febbraio gli esperti prevedono una giornata con cielo molto nuvoloso, coperto o nebbioso sulla Pianura Padana. Cieli coperti anche su Toscana, Umbria, Campania, Friuli-Venezia Giulia e sulle montagne della Calabria. Più soleggiato, invece, sulle altre regioni. Attesa pioviggine in Liguria e sull'alta Toscana. I mari son quasi calmi, i venti deboli dai quadranti meridionali.

Le previsioni di domenica 19 febbraio

Anche la giornata di domenica 19 febbraio sarà caratterizzata dall’alta pressione di Carnevale. Il cielo diventerà via via più coperto su gran parte delle regioni peninsulari. Si prevedono piovaschi e pioviggine tra Liguria e Toscana, in misura minore su Lazio, Umbria e Campania. Più soleggiato su Puglia, Isole Maggiori, Calabria, settori alpini e prealpini. Venti deboli.

Le previsioni al Nord

Al Nord è prevista una domenica con meteo stabile. Sono attese nebbie sulle zone pianeggianti, anche fitte in alcune aree. Sui settori alpini e prealpini, invece, splenderà il sole. I valori massimi delle temperature oscillano tra i 9 gradi di Torino e Venezia e i 19 di Bolzano.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Condizioni stabili anche al Centro. Previsti cieli molto nuvolosi o coperti sulle regioni tirreniche e lungo le coste adriatiche. Soleggiato, invece, sugli Appennini e in Sardegna. I mari saranno calmi. Per quanto riguarda le temperature, saranno stazionarie: i valori massimi sono compresi tra i 10 e i 13 in gran parte delle città. A Cagliari 17.

Le previsioni al Sud e in Sicilia

Anche al Sud sarà una domenica caratterizzata dall'anticiclone di Carnevale. Atteso cielo più coperto in Campania, anche con pioviggine, e sulle coste tirreniche calabresi. Sul resto dei settori peninsulari previste nubi irregolari. In Sicilia sole e clima mite. Le temperature sono in leggero aumento e i valori massimi vanno dagli 8 gradi di Potenza ai 13-16 delle altre città.