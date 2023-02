Messina, corpo di un ragazzo trovato carbonizzato sulla strada a Merì

Il cadavere sembrerebbe di un giovane uomo, ma non è stato ancora identificato. Indagano i carabinieri, tutte le ipotesi sono aperte, dal suicidio all'omicidio

Giallo in Sicilia. Ieri sera è stato trovato il corpo carbonizzato di un giovane di 16 anni sul ciglio della strada. La macabra scoperta è avvenuta a Merì, piccolo centro abitato a una quarantina di km da Messina. Indagano i carabinieri.

Le indagini

Il cadavere è stato trovato per terra nei pressi del parcheggio di un centro sportivo di Merì. Accanto al cadavere del ragazzo, di cui si conosce l'identità ma che al momento viene tenuta riservata, è stato trovato un contenitore contenente del liquido infiammabile. Da un pimo esame non ci sono segni di strangolamento né di armi da fuoco e da taglio. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, coordinati dal pm Dora Esposito. Sul posto anche i vigili del fuoco. Al momento tutte le ipotesi sono aperte, dal suicidio all’omicidio.