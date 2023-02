Tram a Bologna, iniziano i lavori alla linea rossa: il progetto

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha illustrato progetto e data di inizio lavori della nuova linea rossa dei tram cittadini. La tratta unirà Borgo Panigale alla Fiera Michelino e permetterà di attraversare la città in circa 40 minuti totali.

I cantieri partiranno ad aprile dal Terminal Emilio Lepido di Borgo Panigale e da quello del capolinea Fiera Michelino (due cantieri che non interferiranno con la viabilità) e nei mesi successivi anche nel primo tratto in linea in via Saffi, zona Ospedale Maggiore.

Il percorso della linea rossa è suddiviso in 7 macrocantieri: Terminal Emilio Lepido di Borgo Panigale; Borgo Panigale-Porta San Felice; Centro storico (Porta San Felice, via Riva Reno, via Indipendenza); Bolognina (ponte Matteotti, piazza dell'Unità); Bolognina-Fiera; San Donato-Pilastro (viale della Repubblica, Pilastro, Caab, Terminal Facoltà di Agraria); opere complementari (Borgo Panigale, area via Caduti d'Amola, via Bragaglia).

La nuova linea del tram cittadino consentirà di trasportare fino a 110mila passeggeri al giorno, e avrà dunque notevoli conseguenze anche dal punto di vista ambientale. In città circoleranno infatti migliaia di veicoli in meno e il saldo delle alberature vedrà aumentare il numero delle piante di 800 unità, con 120 nuovi parcheggi.