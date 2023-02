Rsa Arma di Taggia, violenza e maltrattamenti su anziani: 10 arresti

La Guardia di finanza d’Imperia ha eseguito 24 misure cautelari, di cui 10 arresti domiciliari e 14 sospensioni dall'esercizio del pubblico servizio, nell'ambito dell'operazione Praesidium. Il blitz coordinato dalla Procura di Imperia è avvenuto nella Rsa “Le Palme” di Arma di Taggia, in provincia di Imperia, Liguria. I reati contestati sono maltrattamento e abbandono aggravati ai danni di anziani, in gran parte ultraottantenni non autosufficienti. Tra le accusa la mancanza di cibo, di igiene e servizi essenziali.