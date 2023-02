Fidanzati uccisi a Lecce, ergastolo confermato per Antonio De Marco

Cronaca

Il 7 giugno 2022 è stato condannato all'ergastolo Antonio De Marco, il giovane studente di scienze infermieristiche reo confesso dell'omicidio dell'arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, uccisi la sera del 21 settembre 2020 nella loro casa in via Montello, che per mesi avevano condiviso con il loro assassino. Per De Marco non è stato disposto l'isolamento diurno per un anno come aveva chiesto la Procura. In aula non erano presenti né De Marco né i suoi genitori. C'erano invece i familiari delle vittime. Ecco le tappe della vicenda