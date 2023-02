Saman, venerdì al via processo in Italia. Rinviata estradizione padre

Si terrà il 14 aprile in Pakistan la prossima udienza di estrazione per Shabbar Abbas, il padre di Saman, la 18enne trovata cadavere in un casolare di campagna a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, e che si ritiene sia stata uccisa dai familiari. Secondo quanto si apprende, nel procedimento odierno si è dibattuto sulla documentazione giunta dall'Italia. Intanto in Italia si aprirà venerdì il processo sulla morte della ragazza con cinque imputati di cui solo tre saranno presenti in aula: lo zio Danish e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. Mancheranno quindi il padre, la cui estrazione non è ancora stata eseguita, e la madre, tuttora irreperibile. Il fidanzato di Saman, Saqib Ayub, ha annunciato tramite il suo legale che si costituirà parte civile nel processo, con l'obiettivo, se mai si otterranno dei soldi, di istituire una fondazione al fine di tutelare le vittime di matrimoni forzati.

Saqib non era accettato dalla famiglia di Saman

approfondimento

Saman Abbas, estradizione del padre dal Pakistan: nuovo rinvio udienza

"Una Fondazione Saman" infatti è il sogno di Saqib Ayub. "Se mai otterremo dei soldi, vogliamo utilizzarli per tutelare le ragazze vittime dei matrimoni forzati, come Saman", spiega l'avvocato Claudio Falleti. Saqib non era accettato dalla famiglia di Saman, che aveva promesso la figlia in sposa ad un cugino in patria. Nozze combinate alle quali lei si era opposta, denunciandoli per cui era stata collocata in una struttura protetta nel 2020. In questo periodo aveva conosciuto Saqib, fidanzandosi. Nonostante la famiglia avesse minacciato più volte il ragazzo e i suoi genitori in Pakistan, Saman voleva stare con lui. Per questo il padre - secondo l'accusa - avrebbe deciso di uccidere la figlia.