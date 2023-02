Messina Denaro, arrestato a Campobello il medico Alfonso Tumbarello

I reati contestati al professionista sono concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico. In manette anche Andrea Bonafede, cugino e omonimo del geometra che ha prestato l'identità al boss e ha acquistato per suo conto la casa in cui il latitante ha trascorso gli ultimi mesi.

I carabinieri del Ros hanno arrestato Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara accusato di aver curato per anni Matteo Messina Denaro durante la latitanza. I reati contestati al professionista sono concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico. In manette è finito anche Andrea Bonafede, cugino e omonimo del geometra che ha prestato l'identità a padrino e ha acquistato per suo conto la casa in cui il boss ha trascorso gli ultimi mesi. A lui i pm contestano il favoreggiamento e la procurata inosservanza di pena aggravati dall'aver favorito Cosa nostra.