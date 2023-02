Meteo, aria gelida fa calare temperature: previsioni lunedì 6 febbraio

5/8 ©Ansa

Le previsioni al Centro e in Sardegna. I venti gelidi di Burian investono lunedì anche il Centro. Su molte zone sono attesi cieli molto nuvolosi e coperti, soprattutto sulle regioni adriatiche: secondo le previsioni le precipitazioni saranno scarse, ma non sono escluse nevicate fino in prossimità della costa. La pioggia, invece, è attesa in Sardegna, dove si attende anche la neve: prima dai 600 metri, poi fin verso i 300 metri in serata

