Padova, vince un milione di euro: "E adesso cosa faccio?"

Punta un euro, torna a casa con un milione. E' successo a Ponte San Nicolò, in privincia di Padova , dove un uomo ha scommesso sulla nuova lotteria Million Day e, puntando sui numeri 16, 25, 46, 47 e 51, ha vinto una cifra a sei zeri. Secondo le voci che circolano nel paese, come riporta il Corriere del Veneto , si tratta di un operaio con famiglia e figli che, una volta scoperta la vincita, è tornato nella tabaccheria e ha domandato: "E adesso cosa faccio?".

"Soldi in buone mani"

L'estrazione fortunata è avvenuta alle 19 del 31 gennaio e oggi i proprietari della tabaccheria Rampin festeggiano insieme all'uomo una vincita che non si era mai vista prima. "Ogni giorno, trovandoci lungo la Statale, vediamo passare di qui centinaia di persone – ha commentato il titolare Riccardo Rampin al quotidiano veneto – ma certo una vincita del genere non capita tutti i giorni". Secondo alcune voci il fortunato vincitore è un operaio padre di famiglia. "Sono felice - ha commentato un compaesano - i soldi sono andati in buone mani. Mi fa piacere siano andati a loro, persone semplici, oneste e lavoratrici, piuttosto che a qualsiasi altra famiglia meno bisognosa".