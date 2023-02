Messina Denaro, de Lucia: "Stop informazione da buco della serratura"

"Occorre anche fare una riflessione su come funziona il mondo dei media, le trasmissioni hanno riguardato profili dietrologici o profili che riguardano la vita privata della persona, sono stati diffusi particolari irrilevanti come le eventuali amanti o i farmaci utilizzati. Io mi sono molto irritato per questo" ha detto il magistrato di Palermo

"Parlare delle amanti del boss, delle pillole che prendeva non è stato un buon servizio. Diciamo che alcuni media hanno guardato dal buco della serratura abdicando al ruolo importante che hanno. Peraltro a me da cittadino sapere certi particolari non interessa proprio ". Lo ha detto il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, intervenendo a un incontro con degli studenti palermitani, a proposito degli articoli e dei servizi tv sulle amanti del capomafia Matteo Messina Denaro. "Non c’è un momento in cui questo Paese riesce a stare unito e festeggia i successi" ha aggiunto il procuratore. "Occorre anche fare una riflessione su come funziona il mondo dei media - ha detto -: le trasmissioni hanno riguardato profili dietrologici o profili che riguardano la vita privata della persona, sono stati diffusi particolari irrilevanti come le eventuali amanti o i farmaci utilizzati. Io mi sono molto irritato per questo: anche l’ultimo criminale ha diritto alla propria dignità, mettere in piazza queste cose che contributo ha dato al servizio che l’informazione dovrebbe fare? Ci hanno fatto vedere dal buco della serratura la vita del boss".