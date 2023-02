Uomo trovato morto all'Isola d'Elba, fermato un 24enne per omicidio

Il giovane avrebbe aggredito la vittima anche con un bastone e con altri "oggetti utilizzati come corpi contundenti cagionandone la morte". Il corpo senza vita del 52enne, Angelo Carugati, è stato trovato intorno alle 4 di notte in una strada di Portoferraio. Il cadavere è adesso a disposizione delle autorità giudiziarie in attesa che venga effettuata l'autopsia

Un ragazzo di 24 anni è stato fermato perché sospettato di essere l'autore dell'omicidio del 53enne trovato morto in uno scantinato del centro di Portoferraio all'Isola d'Elba (Livorno), utilizzato dalla vittima come riparto per la notte. Come riporta Livorno Today, a dare l'allarme è stato un conoscente della vittima ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per l'uomo, Angelo Carugati, originiario di Milano ma da anni residente all'Isola d'Elba, non c'era più niente da fare. Secondo gli inquirenti il giovane avrebbe aggredito la vittima con calci e pugni dopo una serata passata insieme al culmine di un litigio per motivi che sono ancora oggetto di indagine.