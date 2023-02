Genova, donna di 28 anni violentata nel centro storico

Ancora violenza nel centro storico di Genova . Una donna di 27 anni è stata soccorsa in piazza della Meridiana dopo essere stata abusata brutalmente da uno spacciatore. Dopo avere fumato lo stupefacente con il pusher ed essere stata abusata, è riuscita a scappare fino a piazza della Meridiana, in fondo a via Garibaldi. A trovarla, ferita e sanguinante, è stato un amico che ha chiamato i soccorsi. La donna è stata portata all'ospedale Galliera, centro specializzato per le violenze sessuali, dove è stata anche operata per le lesioni subite. Prima di entrare in sala operatoria, ha detto di essere stata abusata da un uomo con ogni probabilità di origini senegalesi in una casa in via Prè. I medici hanno chiamato gli agenti delle volanti e le indagini sono poi passate alla squadra mobile, guidati dai primi dirigenti Maria Teresa Canessa e Stefano Signoretti.

Quarto caso di stupro in poche settimane

leggi anche

Genova, cade da impalcatura: morto 56enne

In un mese sono così quattro gli episodi di violenza carnale su cui indagano polizia e carabinieri, tanto che nei giorni scorsi è stato deciso di aumentare i controlli nei vicoli. E sono state acquisite le immagini delle telecamere di video sorveglianza per cercare di ricostruire quanto successo: tutti i casi, molto simili tra loro, sarebbero avvenuti nel mondo dello spaccio. Alcuni giorni fa un ragazzino di 15 anni ha raccontato di essere stato trascinato in un vicolo, mentre camminava da solo in via Cairoli, e abusato da tre uomini. A Capodanno una ragazza di 20 anni ha detto di essere passata nei vicoli per andare al Porto Antico, di essere stata bloccata da tre stranieri che l'avrebbero trascinata in un appartamento dove sarebbe stata abusata. Una sua coetanea, alcuni giorni più tardi, ha detto di essere stata violentata da due stranieri dopo essere stata rapinata mentre raggiungeva sempre il Porto Antico. In questo caso la violenza sarebbe avvenuta ai Giardini di Plastica a ridosso della sede del Consiglio regionale. La ragazza è stata trovata l'indomani mattina in stato confusionale da un meccanico davanti alla sua officina. Gli investigatori hanno anche preso gli indumenti delle vittime e li hanno spediti al Ris per farli analizzare. Alcuni giorni fa, invece, una ragazzina di 15 anni si è allontanata da una comunità dove era ospite ed è andata nel centro storico da un pusher. Quando l'uomo ha cercato di violentarla è però riuscita a scappare salvandosi, almeno lei, dall'orrore.