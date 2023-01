Meteo, le previsioni: anticiclone in rinforzo ma gelo al mattino

Un robusto anticiclone si espande verso l'Europa occidentale, interessando in parte anche l'Italia dove riesce a portare condizioni meteo per lo più asciutte. I primi giorni del mese dovrebbero dunque vedere tempo stabile su gran parte della Penisola con temperature che saranno nella media del periodo, superiori in alcune regioni.

Anomalia nel prossimo weekend

Per il prossimo weekend si teme un'eccezionale anomalia climatica. Secondo le analisi del quadro sinottico de ilmeteo.it emerge in maniera chiara come l’area di alta pressione prenderà il sopravvento sull’Italia e tutta l’Europa occidentale. Si formerà una sorta di “blocco atmosferico”, cioè un anticiclone fermo e in grado di stazionare per lungo tempo.

Le previsioni di mercoledì 1 febbraio

Al Nord cieli sereni al mattino ma con nebbie e nubi basse su Pianura Padana e Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata locali nevicate sulle Alpi di confine a partire dai 600 metri di quota. Sulle regioni centrali tempo stabile con nuvolosità occasionale sul versante tirrenico, specie su Toscana e Lazio. Al Sud cieli sereni o poco nuvolosi con qualche disturbo sulle Isole maggiori. Pioviggini nella notte sulla Sicilia. Su tutta Italia temperature massime comprese tra 10 e 15 gradi.