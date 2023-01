Meteo, la tradizione è rispettata: gelo nei giorni della Merla

Come vuole la tradizione, i tre giorni della Merla saranno molto freddi su gran parte dell'Italia. Le temperature scenderanno sensibilmente su tutte le regioni. In Pianura Padana, alla fine della notte, avremo 3 gradi sottozero in città come Torino, Milano e Bologna e valori decisamente inferiori nelle zone di campagna. Anche a Roma tra domenica e lunedì la colonnina di mercurio potrebbe scendere fino a -2/-3°C con gelate diffuse. Sono attese inoltre precipitazioni residue sul versante adriatico e sull'Appennino, nevose localmente a quote basse tra Marche ed Abruzzo; si tratterà di precipitazioni deboli ed isolate che potremo ritrovare anche sulle Isole Maggiori e sul sud peninsulare.