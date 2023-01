Freddo glaciale in Cina, si abbattono i record: -53 gradi a Mohe

Livelli così bassi non si registravano dal 1969. La temperatura nella città più settentrionale della Cina è scesa a meno 53 gradi, battendo il record precedente di meno 52,3 gradi risalente a più di cinquanta anni fa. Il minimo storico in questa città vicina alla Siberia russa, conosciuta come il “Polo Nord della Cina”, è stato registrato dall'Ufficio meteorologico di Heilongjiang alle 7.00 del mattino di domenica scorsa, primo giorno del nuovo anno lunare.