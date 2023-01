Piemonte, addio a ricetta medica cartacea per ritiro farmaci

La misura rientra all'interno delle politiche di snellimento del lavoro dei medici e di implementazione della sanità di prossimità per i cittadini portate avanti dalla Regione a partire dal 2019. In pochi giorni dovrebbero aderire tutte le farmacie piemontesi

Da mercoledì 25 gennaio in Piemonte è possibile ritirare i medicinali su prescrizione medica in farmacia senza dover più consegnare la ricetta, ma semplicemente mostrando la propria tessera sanitaria. Il nuovo servizio a disposizione dei piemontesi, è stato realizzato dalla Regione in collaborazione con Federfarma Piemonte e con il supporto tecnico del CSI.

Per usufruire del servizio, gli utenti dovranno aderirvi tramite il sito salutepiemonte.it e dare il consenso a mostrare la propria tessera, sulla quale il medico, come sempre, prescriverà le ricette che verranno consultate dal farmacista interamente online. L'utente, dal canto suo, potrà oscurare in qualunque momento una o più ricette e delegare un'altra persona per il ritiro del farmaco. Sarà possibile dare il proprio consenso per sfruttare il servizio anche direttamente in farmacia, con il farmacista che provvederà all'iscrizione online.

Al momento le farmacie aderenti all'iniziativa sono 600, ma la Regione confida che nel giro di pochi giorni tutte le 1650 realtà piemontesi del settore si aggiungeranno all'elenco, in modo da fornire il servizio più completo possibile ai cittadini. Al momento sono già 622mila i cittadini iscritti al portale.

L'iniziativa della Regione si aggiunge a quelle già messe in atto negli ultimi anni, che permettono ai piemontesi di prenotare visite ed esami e ritirare i referti direttamente in farmacia. Servizi che si sono rivelati molto sfruttati dai cittadini, come dimostrano 43 milioni di ricette farmaceutiche dematerializzate nel corso del 2022, usufruite da circa 3 milioni di piemontesi.