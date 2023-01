Allerta slavine, due valanghe sulle Dolomiti: coinvolta una donna

Rimane alta l’allerta per possibili distacchi di neve sulle Dolomiti e le Alpi in generale. Ieri un’escursionista di 30 anni è deceduta a causa di una valanga in val Orsera. Oggi due slavine si sono staccate sulle montagne bellunesi e, dalle prime informazioni, una persona è rimasta coinvolta e soccorsa. Il primo distacco ha interessato la pista Fedare, sul Nuvolau, dove è intervenuto l'elicottero dell'Air service center trasportando equipaggio sanitario e unità cinofila. La seconda valanga, caduta sul Monte Padon, ha invece travolto una scialpinista, estratta dalla neve anche con l'aiuto di altri sciatori presenti. Sul posto l'elisoccorso di Trento, l'elicottero dell'Air service center con equipe sanitaria e unità cinofila, Soccorso alpino della Val Pettorina.