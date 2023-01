Meteo: maltempo al Centro e al Nord. Previsioni di lunedì 23 gennaio

Continua il clima invernale sull’Italia. Attese piogge dalle coste adriatiche centrali verso il Nord e parte del Centro. Previste nevicate fino in pianura in Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte occidentale, Toscana e, più deboli, in Umbria. Tempo instabile anche sul basso Tirreno, sulla Sicilia occidentale e sul Lazio centro-meridionale

Lunedì 23 gennaio continua il clima invernale sull’Italia. Secondo gli esperti, un ciclone si muove dal Sud verso il Centro. Sono attese precipitazioni dalle coste adriatiche centrali verso il Nord e parte del Centro. Previste nevicate fino in pianura in Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte occidentale, Toscana e, più deboli, in Umbria. Tempo instabile anche sul basso Tirreno, sulla Sicilia occidentale e sul Lazio centro-meridionale. Nei giorni successivi, una sciabolata artica porterà ancora maltempo al Centro-Sud, con temperature in calo e nevicate a quote basse ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Al Nord la settimana inizia con una perturbazione che attraversa le regioni e provoca un veloce peggioramento del tempo. Attese nevicate fino in pianura in Emilia-Romagna. Neve anche in Lombardia, Piemonte occidentale, Alpi e Prealpi. Pioggia sulla pianura veneta e friulana. Acquazzoni e schiarite in Liguria. Venti deboli e clima freddo. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi saranno fino a 3 gradi al Nordovest e in Emilia, fino a 7 gradi sul Triveneto. A Milano cielo coperto la mattino e poi pioggia per tutta la giornata. Cielo coperto e pioggia anche a Torino.