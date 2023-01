Addio a Pumba, maialino star dei social di Angolo di Paradiso family

"Con il cuore in mano e un vuoto enorme dobbiamo dirvi che Pumbi ha avuto una brutta reazione stamattina. Nonostante le corse e la respirazione bocca a bocca non ce l’ha fatta. Pumba è volato in cielo. E noi siamo letteralmente distrutti". Con questo post Charley Rama e Anna Baldato hanno dato notizia della morte di Pumba, il maialino vietnamita diventato negli ultimi tempi un'autentica star dei social con un seguito da vero e proprio influencer, pari a 268 mila follower.

La malattia genetica e l'adozione

La coppia di fidanzati aveva adottato l’animale colpito da una malattia genetica, raccontando giorno per giorno la vita di Pumba e degli altri animali di famiglia nella fattoria didattica (inserita in nell’ agriturismo 'Angolo di Paradiso') gestita da Charley e e dal padre Graziano, che si trova in provincia di Vicenza. In natura Pumba rischiava di non sopravvivere, perché a causa della sua malattia era emarginato dai suoi simili e faticava a muoversi: per questo era stato deciso di accoglierlo in casa, finendo col diventare un componente della famiglia.

L'intervento chirurgico inizialmente ben riuscito

Una vicenda diventata estremamente popolare sui social dopo che Rama aveva definito l’esperienza con Pumba "una salvezza" dopo il grave lutto che gli aveva portato via la madre. Nei giorni scorsi era stato raccontato l’intervento che il maialino aveva dovuto subire a causa di una frattura alla zampa dopo una caduta e tutto sembrava essere andato per il meglio. L'aggravarsi delle ultime ore ha, tuttavia, complicato le cose fino alla morte dell'animale, pianto da tutti gli affezionati seguaci della sua storia.