Verona, rider fa 50 km per consegna. Il cliente: "Mai più delivery"

Cinquanta chilometri. Di sera e in pieno gennaio. In bici. Quello che a tutti potrebbe sembrare inconcepibile, è la triste "normalità" per chi di questo fa il suo lavoro. A far scattare la campanella sulle condizioni precarie dei rider, la vicenda che ha toccato con mano Andrea Bassi. Non un cliente qualunque: già consigliere regionale della Lega e poi in Fratelli d'Italia, si è dimesso nel 2021 da assessore comunale per ritornare al suo lavoro. Bassi si è trovato a raccontare quanto accaduto in un post su Facebook: "Avevo ordinato da una nota catena di fast food alle 18:40, la consegna era prevista alle 19:40 ma alle 20:50 ancora l'ombra di nessuno. Il ragazzo è arrivato alle 21:10 e quando ho visto in che condizioni era, l'arrabbiatura si è trasformata in pena." E ora l'ex assessore, come riporta il Gazzettino, si dichiara pentito. "Non cado dalle nuvole ma ho toccato con mano quello che accade a questi poveri ragazzi - spiega - è stata la prima volta che ho usato l'applicazione. Ero ignorante, ora ne ho preso consapevolezza".