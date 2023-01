Incidenti sull’A4: vari mezzi pesanti coinvolti, un morto

Due incidenti hanno interessato dalle prime ore della mattina l’autostrada A/4 creando molti problemi alla viabilità. Un incidente è avvenuto in direzione Torino, al km 160,7, tra Trezzo d'Adda (Milano) e Cavenago (Monza e Brianza): in un tamponamento fra cinque mezzi pesanti uno dei conducenti, un camionista di 49 anni, è morto sul colpo. Il 118 e i vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme alla Polizia stradale non hanno potuto che constatarne il decesso. Altri quattro coinvolti non hanno avuto bisogno di cure mediche. Stamani nella tratta c'era una fitta nebbia. Al momento Capriate in entrata è chiuso al traffico verso Milano e l’entrata consigliata verso Milano è Cavenago.

Molti chilometri di coda

Altri quattro mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un incidente sulla A4 Milano-Brescia, all'altezza del km 155, nel tratto compreso tra Seriate e Cavenago in direzione Milano, chiuso al traffico dalle 6:30 circa. Uno dei mezzi pesanti si è ribaltato disperdendo il carico sulla carreggiata. Lo comunica la società Autostrade.

Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2 Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Attualmente

ci sono 3 km di coda verso Brescia. Chi è in viaggio verso Milano deve uscire a Seriate dove si registrano 4 km di coda e rientrare a Cavenago, dopo aver percorso la SS498 e la A35 Brebemi. Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Castegnato, percorrere la A35 Brebemi e la A58 Tangenziale esterna di Milano fino all'innesto con la A4. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.