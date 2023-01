2/7 ©Ansa

CAMPANIA - In Campania soltanto Uil è rimasta sulle proprie posizioni e ha confermato lo sciopero. Scongiurata invece l'agitazione Eav originariamente in programma grazie all’intervento della Prefettura. Infatti, le tre sigle sindacali (Orsa, Usb e Confail) hanno accettato l’invito a riprendere il dialogo in sede prefettizia e a non incrociare le braccia. I rappresentanti dei lavoratori avevano proclamato lo sciopero di 24 ore con salve solo le fasce di garanzia