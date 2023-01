La via Appia candidata a entrare nel patrimonio Unesco

La via Appia è candidata ad entrare nel Patrimonio dell'Unesco. E' stato firmato a Roma, alle Terme di Diocleziano, il Protocollo di intesa per la candidatura del sito "Via Appia. Regina Viarum" nella lista mondiale. Lo ha reso noto il ministero della Cultura, sottolineando che "l'antica strada consolare, circa 900 km di tracciato da Roma a Brindisi inclusa la variante traianea, rappresenta non solo il prototipo del sistema viario romano, ma è anche simbolo millenario delle relazioni tra le civiltà del Mediterraneo e quelle dell'Oriente e dell'Africa".