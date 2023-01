Saranno sentiti come testimoni nella prossima udienza prevista per l'8 febbraio. Il figlio del comico è accusato di violenza sessuale di gruppo insieme ad altri tre ragazzi. Il reato sarebbe avvenuto nel luglio del 2019 a Porto Cervo, in Sardegna

Nel processo per la presunta violenza sessuale di gruppo su due studentesse, che vede imputati a Tempio Pausania Ciro Grillo, figlio di Beppe, e tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, verranno chiamati a testimoniare per la prima volta i genitori della ragazza italo-norvegese che denunciò i quattro ragazzi nel 2019 accusandoli di violenza sessuale. Il reato sarebbe stato compiuto nella notte tra il 16 e 17 luglio 2019 nella villa dei Grillo, a Porto Cervo, in Costa Smeralda. Saranno sentiti nella prossima udienza fissata per l'8 febbraio. In aula ci saranno anche due amici milanesi della ragazza.