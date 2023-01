Maltempo, allerta meteo oggi in 13 regioni: pioggia e venti forti

Per la giornata di oggi, lunedì 9 gennaio, è prevista “un’allerta arancione su parte della Liguria” oltre ad “un’allerta gialla su Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Umbria, parte di Marche, Sardegna, Puglia, Molise, Emilia-Romagna”. Questo il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia per la giornata odierna, come segnalato dalla Protezione Civile sul proprio sito .

Le previsioni per la giornata di oggi

L’avviso degli esperti ha segnalato, già a partire dalla giornata di ieri, venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali su Toscana e Umbria, in estensione dalle prime ore di oggi su “Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata, specie su crinali appenninici”. Proprio nella mattinata, si legge ancora, “i venti forti interesseranno dapprima la Toscana per poi estendersi a Sardegna, Valle d’Aosta, Piemonte, Puglia, Calabria e Sicilia”. Sono possibili anche mareggiate lungo le coste esposte. Le previsioni, inoltre, prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Toscana”, in progressiva estensione sin dalle prime ore di oggi su “Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, specie sui versanti tirrenici delle aree montuose”. I fenomeni, in base alle analisi dei meteorologi, dovrebbero essere accompagnati “da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Possibili criticità idrogeologiche

I fenomeni meteo, conclude ancora la Protezione Civile, “impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento”.