A Ocean Viking e Geo Barents assegnata Ancona per sbarco: “Lontana”

Sia alla Ocean Viking che alla Geo Barents, che oggi, 7 gennaio, hanno soccorso rispettivamente 37 e 73 migranti al largo delle coste libiche, è stato assegnato per lo sbarco il porto di Ancona, come deciso dalle autorità italiane. Le Ong che gestiscono le due imbarcazioni, Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, lamentano però la distanza troppo ampia tra la loro posizione attuale e Ancona, sottolineando come le cattive condizioni meteo previste per i prossimi giorni complicheranno la traversata delle navi.

Msf: "Viminale assegni luogo sicuro più vicino"

Juan Matias Gil, capomissione di Medici senza frontiere, sostiene che “in base alle leggi internazionali marittime, l'Italia dovrebbe assegnare il luogo sicuro più vicino alla Geo Barents”, che non sarebbe appunto Ancona. Per raggiungere il porto della città marchigiana, continua Gil, “ci vorranno almeno 3 giorni e mezzo e le condizioni meteo sono pessime”. Assegnare un porto più vicino “avrebbe soprattutto un impatto positivo sulla salute fisica e mentale dei sopravvissuti a bordo”, tra cui ci sono 16 minori non accompagnati. Si chiede quindi al Viminale “l'assegnazione di un luogo sicuro più vicino che tenga in considerazione la posizione attuale della Geo Barents". Fulvia Conte, responsabile dei soccorsi a bordo della Geo Barents, ricorda come “proprio ieri c'è stato un naufragio al largo di Lampedusa e tre persone hanno perso la vita, tra cui una bambina di pochi mesi”. Le politiche migratorie dell'Europa e dei Paesi costieri, aggiunge Conte, fanno sì che siano le Ong a dover "sopperire alla mancanza di un coordinamento per la ricerca ed il soccorso di persone in difficoltà in questo tratto di mare ed alla mancanza di canali sicuri di accesso per fuggire dalla Libia".