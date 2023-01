Naufragio al largo di Lampedusa, muoiono un adulto e un neonato

Il barcone è affondato a 38 miglia dalla costa dell'isola. Rianimato un altro neonato, in tutto sono 30 i migranti salvati. Il sindaco Mannino: "Serve una legge speciale". Nella notte altri sbarchi a Lampedusa: sono più di 1.300 le persone arrivate nell'hotspot ascolta articolo Condividi

Un adulto e un neonato di circa un anno sono stati recuperati, dopo un naufragio registratosi a 38 miglia dalla costa di Lampedusa, dalle motovedette della Guardia costiera. Rianimato un altro neonato che è stato salvato appena in tempo. Sono 30 i migranti salvati dai militari della Guardia costiera, poi trasportati al molo Favarolo. La Procura di Agrigento, con l'aggiunto Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo d'inchiesta, a carico di ignoti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. Tutti i superstisti verranno, come sempre avviene in casi di questo genere, ascoltati per provare a ricostruire cosa sia accaduto durante il viaggio e come e perché il bambino di un anno e l'adulto siano finiti in mare e annegati. Si cercherà anche di identificare gli scafisti.



Il sindaco: "Serve una legge speciale per Lampedusa" approfondimento Lampedusa, cadavere di un migrante avvistato in mare Il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, commentando l'ultimo naufragio ha lanciato l'allarme: "Siamo in guerra che molti ignorano o fanno finta di ignorare. Serve una legge speciale per Lampedusa che aiuti concretamente a gestire questo fenomeno che ha ricadute sulla gestione del territorio, e quindi sull'amministrazione comunale". Rivolgendosi al titolare del Viminale, ha aggiunto: "Serve una task force pronta ad occuparsi di tutti gli aspetti connessi ai soccorsi e alla macchina dell'accoglienza: il ministro Piantedosi venga di persona, venga a vedere". Poi Mannino ha concluso: "Spero che il Governo Meloni si ravveda e nel milleproroghe conceda al nostro Comune gli aiuti promessi. Con questi ritmi, con questi numeri da capogiro anche in pieno inverno, non so fino a quando riusciremo a fronteggiare tutto ciò".



Notte di sbarchi sull'isola siciliana leggi anche Lampedusa, cadavere di un migrante avvistato in mare Nella notte sono avvenuti altri sbarchi sull'isola, dove, con sette barchini, sono giunti 307 migranti. Poco prima della mezzanotte ci sono stati tre arrivi con 163 persone e all'alba, su 4 barconi, sono arrivati in 144. Anche in questo caso a soccorrere i natanti, con donne e minori originari di Congo, Costa d'Avorio, Mali, Nigeria, Gambia, Camerun e Burkina Faso, sono state le motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria. Tutti, dopo un primo triage sanitario effettuato a molo Favarolo, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono oltre 1.300 ospiti a fronte di 390 posti disponibili. La Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento, con i traghetti di linea della mattina e della sera per Porto Empedocle, di 180 persone (100 in mattinata e 80 in serata)