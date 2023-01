Lecce, dissequestrato circo Orfei a Surbo: Pm dispone trasferimento

La Procura di Lecce non ha convalidato il sequestro provvisorio del Circo "Amedeo Orfei" in questi giorni a Surbo, in Salento. Il provvedimento era stato disposto dalla polizia locale per la presunta mancanza dell'autorizzazione per i pubblici spettacoli rilasciata dall'ufficio Suap del Comune. Il pm di turno Alberto Santacatterina ha disposto il dissequestro della struttura ma ha ordinato lo smontaggio e lo spostamento in un altro comune, che dovrà rilasciare le previste autorizzazioni. Si tratta del circo dove la scorsa settimana il domatore Ivan Orfei, figlio di Lino, è stato aggredito da una delle tigri durante uno spettacolo.