Capodanno 2023, bagno collettivo alla Scala dei turchi

Mondo

Dall’Italia all’Olanda, passando per la Polonia, la Spagna, la Germania, la Svizzera e il Portogallo: in buona parte d’Europa c’è chi ha festeggiato l’arrivo del 2023 facendo il bagno , complici anche le temperature miti di questi giorni (In foto: un gruppo di persone festeggia facendo il bagno nel Lago Maggiore a Tenero, in Svizzera )

In Italia la tradizione del bagno per il primo dell’anno si è ripetuta in varie località, dalla Sardegna all’Emilia-Romagna passando per la Puglia, Campania, Lazio, Sicilia e altre zone (In foto: un gruppo di persone festeggia facendo il bagno a Riccione, in Emilia-Romagna)