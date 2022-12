Orsa aggredisce uomo nel Parco d'Abruzzo, si salva grazie al cane

Il racconto

"Tutto ha avuto inizio il 21 dicembre poco dopo le 13 quando sono arrivato a San Donato Valcomino", ha spiegato. "Un momento di pace, reso gradevole anche dai raggi del sole. A un certo punto - ha continuato - ho visto il cane alzare la testa di scatto e nel girare lo sguardo ho notato due piccoli orsi vicino accanto ad un gruppo di pietre. Neanche il tempo di elaborare cosa stesse accadendo che ho visto un orso grande, immenso, alzato con le zampe in aria e la bocca spalancata che ha emesso un verso terribile: era a una distanza di circa 50 metri da me ma è riuscito ad arrivarmi addosso in pochi secondi". L'animale, probabilmente per proteggere i suoi cuccioli, ha sferrato una zampata alla gamba sinistra dell'uomo per poi azzannarlo all'addome. "Con le fauci - ha raccontato Rabbia - mi ha addentato alla pancia mentre cercavo di fuggire. Insieme siamo rotolati a valle per una ventina di metri. Io sono stato bloccato da un albero al quale mi sono aggrappato mentre l'orso ha continuato a cadere verso il basso. Ho provato a mettere la gamba a terra per scappare ma mi sono reso conto che ero ferito e che perdevo sangue e non riuscivo a correre".