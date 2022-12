Lecce, Ivan Orfei aggredito da una tigre nel circo: è ricoverato

Cronaca

Capodanno, ecco il decalogo per proteggere gli animali dai botti

L’ Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha realizzato un video-decalogo per limitare i danni provocati ogni anno dal frastuono dei fuochi d’artificio: sono dannosi sia per gli animali domestici sia per i selvatici

Come ogni anno, in vista del 31 dicembre si ripresenta il problema delle esplosioni di petardi e fuochi artificiali che impauriscono gli animali. I botti, per loro, sono molto pericolosi: alcuni scappano dai giardini e dai cortili e si perdono, oppure finiscono investiti sulla strada. Gli animali più anziani o cardiopatici, inoltre, possono morire d'infarto

Ci sono rischi anche per la fauna selvatica, come uccelli e animali che vivono in parchi e boschi. Spaventati dal frastuono e dalle luci improvvise si disorientano e possono colpire alberi, muri, vetrate, cavi elettrici