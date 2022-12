Cagliari, ciclista travolto e ucciso da pirata della strada

Un ciclista è stato travolto e ucciso da un'auto pirata nel Cagliaritano. Si tratta di Giuseppe Incani, 60 anni, originario di San Gavino Monreale (Sud Sardegna) ma residente a Quartu Sant'Elena. Il corpo dell'uomo è stato trovato nella notte, dopo l'una, in viale Marconi, la trafficata strada che collega Quartu a Cagliari, all'altezza del centro commerciale 'Le Vele'. Dopo l'impatto, la vittima è finita nel canneto accanto al ciglio della strada. A dare l'allarme è stata una donna di 21 anni, di passaggio, che aveva notato la bici danneggiata sul bordo della via. L'area non è videosorvegliata, ma i rilievi tecnici compiuti dai carabinieri del Norm della compagnia di Quartu hanno consentito di individuare la marca, il modello e l'anno di costruzione dell'auto che ha investito il ciclista. Sul luogo dell'incidente sono stati trovati frammenti della carrozzeria. Le indagini proseguono per identificare il conducente, che sarà denunciato a per omicidio stradale e omissione di soccorso.