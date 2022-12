Incidente Modugno, indagini si concentrano sui video delle telecamere

La Procura di Bari indaga per omicidio stradale plurimo . Intanto oggi si celebrano i funerali dei tre ragazzi morti nel tragico incidente sulla strada statale 96 in Puglia

Oggi si celebrano i funerali di Sara Grimaldi, Elisa Buonsante e Michele Traetta, le tre vittime dell'incidente stradale avvenuto domenica scorsa lungo la statale 96 in località Modugno, in provincia di Bari. Le due ragazze di 19 e 25 anni e il giovane 21enne erano seduti sul sedile posteriore della Mini Cooper guidata da un 29enne rimasto quasi illeso. L’auto si è scontrata con un autobus da turismo mentre si stava immettendo sulla strada da un'area di servizio. L'impatto che ha portato l’auto ad andare prima contro il guardrail poi contro un muretto è stato fatale: il 21enne è deceduto sul colpo, mentre le due ragazze sono morte lunedì mattina in ospedale. Sull’auto viaggiavano anche altri due giovani, tra cui il conducente 29enne, che sono rimasti feriti e rimangono ricoverati in ospedale. Illeso il conducente dell'autobus, un 65enne.