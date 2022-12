Gardaland, ragazza licenziata: " Onlyfans? Con mille euro non vivo"

Brianzola, 25 anni, Ilaria Rimoldi è la protagonista di una storia che ha coinvolto il più celebre dei parchi divertimento italiani, Gardaland, e il portale che condivide contenuti per adulti OnlyFans. Assunta a tempo determinato con uno stipendio di 1.100 euro netti al mese, la ragazza “arrotondava” (fino a 5mila euro mensili) posando mezza nuda dal divano di casa per la piattaforma online. La dirigenza del lunapark se ne accorge, la convoca per chiedere spiegazioni e lei risponde che, fuori dall’orario di lavoro, fa ciò che vuole.

I fatti

A parlare di quello che è successo è la stessa Rimoldi in un’intervista a Repubblica. “Nel 2022 parlano tanto di giovani che non hanno voglia di lavorare, ma cosa avrei dovuto fare? Campare con 1.000 euro al mese, facendo a stento la spesa? Io non voglio fare questa vita. Noi giovani dobbiamo arrangiarci per andare avanti". E ancora: "E' iniziato tutto con l'idea di fare qualche soldo in più. Vivo da sola, devo pagare l'affitto, la macchina, le bollette. Ho visto che OnlyFans funzionava e ho continuato”. A Gardaland le hanno detto: “Questo è un parco per bambini, tu fai contenuti per adulti. Non vogliamo che queste cose si mescolino".