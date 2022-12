Bologna, occupazione via Stalingrado, sgombero e traffico in tilt

È in corso a Bologna lo sgombero dell'immobile di via Stalingrado 31 occupato dal 19 novembre, dal collettivo Infestazioni, per protestare contro il caro affitti e l’emergenza casa. Polizia schierata e traffico in tilt in zona Fiera sino all'imbocco della tangenziale. Gli attivisti riferiscono sul loro sito che alcune persone "resistono sull'albero", aggiungendo: "continuiamo nonostante la neve, portate bevande calde, thermos per un'altra colazione resistente".