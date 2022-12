Montesilvano, trovato cadavere in un acquapark abbandonato

Il ritrovamento dentro l’Acquadisco Splash, parco frequentato negli anni ’90 e ormai chiuso definitivamente da anni. Indagini per risalire all’identità

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nell'Acquadisco Splash di Montesilvano (Pescara). Secondo le prime informazioni, il corpo era in uno dei locali della struttura, parco acquatico molto frequentato negli anni '90 e poi chiuso e abbandonato da oltre dieci anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono in corso accertamenti.