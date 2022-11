Filonazismo e pedopornografia su Telegram, tre misure cautelari

Gli arresti, due in carcere e una ai domiciliari, hanno riguardato altrettanti giovani. Le operazioni sono state condotte dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Dda di Genova

La Polizia di Stato, coordinata dalla Dda di Genova, ha deciso di eseguire una serie di misure cautelari, due in carcere e una ai domiciliari, nei confronti di tre giovani. L’accusa è quella di far parte di un gruppo Telegram tra i cui obiettivi c’era quello legato all'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi nonché di apologia di gravi crimini anche di tipo terroristico. E, inoltre, anche quello di diffondere materiale pedopornografico.