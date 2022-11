Migranti, Ong denuncia Salvini, Minniti e Mogherini a Corte dell’Aja

Il Centro europeo per i diritti costituzionali e umani ha depositato una comunicazione per "molteplici e gravi privazioni della libertà iniziate con le intercettazioni in mare tra il 2018 e il 2021"

Il fasciolo

Nel faldone, le organizzazioni hanno riportato i casi di migranti e rifugiati intercettati in mare e sistematicamente respinti e detenuti in Libia. Tra i presunti corresponsabili anche politici di alto livello come gli ex ministri dell'Interno italiani, Marco Minniti e Matteo Salvini, gli attuali ed ex primi ministri di Malta Robert Abela e Joseph Muscat, l'ex Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Federica Mogherini nonchè l'ex Direttore Esecutivo di Frontex, Fabrice Leggeri, ed i membri dei centri di coordinamento dei soccorsi italiani e maltesi.