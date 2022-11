Incidente Ancona, camion si ribalta e schiaccia ambulanza: due morti

Le vittime erano a bordo dell'ambulanza. Un altro volontario della croce rossa è gravemente ferito. Illeso, ma sotto choc il, l'autista del camion. Coinvolta nello schianto anche un'auto. Si cerca di chiarire la dinamica dell'incidente. Strada chiusa al traffico ascolta articolo Condividi

Due morti e tre persone coinvolte, di cui un ferito grave. Questo è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle ore 11, in provincia di Ancona, nelle Marche. All’uscita dello svincolo di collegamento tra l’autostrada A14 e la superstrada SS76, all’altezza di Chiaravalle, per cause in corso d’accertamento, un tir si è ribaltato sopra un’ambulanza e un’auto che sopraggiungevano in senso opposto.

Le vittime e i feriti approfondimento Incidenti stradali: scontro nel Mantovano, due morti e quattro feriti L’incidente è avvenuto in prossimità di una curva. Il camion ha ribaltato il suo carico proprio mentre arrivava l’ambulanza della Croce Rossa di Senigallia rimasta letteralmente schiacciata. L’impatto non ha lasciato scampo a due persone che si trovavano a bordo del mezzo sanitario. Sono morti il conducente 28enne dell’ambulanza e il paziente trasportato. Un altro volontario della Croce Rossa è gravemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Torrette di Ancona. Illeso, ma sotto choc il, l'autista del camion, mentre non si sa nulla al momento delle condizioni dell'ultima persona coinvolta che era a bordo della Bmw.