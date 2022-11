È morto Lorenzo Bastelli, 14enne affetto dal sarcoma di Ewing

A ottobre la madre aveva lanciato un appello sui social chiedendo di inviare una lettera o un disegno per aiutare il figlio, costretto a casa da una recidiva, a distrarsi. Oggi con un post su Facebook ha scritto che il bambino non ce l'ha fatta

A ottobre era diventato virale un appello sui social lanciato dalla madre chiedendo di inviare una lettera, un disegno o una foto di un animale per aiutare il figlio Lorenzo - 14enne bolognese costretto a casa dalla recidiva di un sarcoma di Ewing - a distrarsi e non pensare alla sua malattia. A quell'appello avevano risposto tantissime persone che avevano spedito a Castel San Pietro Terme, all'indirizzo di residenza del ragazzino iscritto alla prima liceo scientifico -ma che non poteva più andare a scuola - un pensiero, una fot o un saluto. Nella notte tra lunedì e martedì, Lorenzo Bastelli, è stato vinto dalla malattia: a farlo sapere, sulla suo profilo Facebook è la madre, Francesca Ferri. "Lorenzo - scrive in un post - ci ha lasciato alle 2.22 di oggi 22/11/22. Si è addormentato tra le mie braccia sereno, mi ha sussurrato in questi giorni sempre 'mamma ti amo'. Vorrei poter dire che è stato tutto semplice ma, nonostante la sua voglia di vivere immensa fino alla fine, la situazione da venerdì era peggiorata tantissimo. Parlerò a nome suo, sono sicura - prosegue la mamma - che Lorenzo abbia vissuto l'ultimo mese delle sua vita dentro a un sogno, nonostante il dolore fisico, grazie a tutti quelli che gli hanno voluto bene, grazie a all'amore immenso che ha sentito da parte di un mondo intero e da parte nostra che lo abbiamo amato più di quanto umanamente possibile. Grazie - conclude - abbracciaci tutti amore mio, ma ancora di più abbiamo bisogno di sentire che sei libero di brillare più forte che puoi".