Lorenzo ha sarcoma di Ewing, appello della madre: scrivetegli lettere

Una lettera, un disegno o una foto di un animale per aiutare Lorenzo a distrarsi, a conoscere il mondo, per non pensare almeno per qualche minuto alla sua malattia. Questo l'appello fatto sui social da Francesca Ferri, madre di Lorenzo Bastelli, che sta per compiere 14 anni, è iscritto alla prima liceo scientifico, a Bologna, ma non può andare a scuola per le gravi conseguenze della recidiva del sarcoma di Ewing.