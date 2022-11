Meteo, previsioni di martedì 22 novembre: piogge e raffiche di vento

In arrivo nelle prossime ore un forte peggioramento delle condizioni meteo a causa di un ciclone. Rischio nubifragi, neve a quote più basse e venti di burrasca

E' in arrivo nelle prossime ore un forte peggioramento delle condizioni meteo a causa di un ciclone che impatterà "con estrema violenza ancora una volta sull'Italia". Rischio nubifragi, neve a quote più basse e venti di burrasca: è questo lo scenario meteo per tutta la giornata di domani 22 novembre.

Forti piogge da Nord a Sud

In particolare, al Nord martedì 22 novembre Il ciclone si abbatterà sulle regioni settentrionali con piogge battenti, venti forti e nevicate sulle Alpi anche sotto i 1000metri. Al Centro il ciclone Piomba sulle regioni generando una fortissima fase di maltempo su gran parte dei settori con venti di Burrasca. Nelle regioni del Sud colpisce le regioni con nubifragi in Campania, piogge in Basilicata, temporali in Calabria e Sicilia.