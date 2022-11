Incendio in un hotel a Bressanone, morta un'anziana

Una donna anziana è morta a causa di un incendio divampato questa mattina verso le 8 a Bressanone, nella dependance di un hotel in pieno centro storico, dove ha preso fuoco il tetto. Sono un centinaio i soccorritori in azione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di tutto il circondario per cercare di domare le fiamme. Per l’anziana non c'è stato nulla da fare: è stata trovata morta ai piani alti dell'hotel, probabilmente intossicata dal fumo.