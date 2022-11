Morto l'impreditore Alberto Zamperla, 're' vicentino delle giostre

Aveva 71 anni ed era a era a capo dell'omonima industria di Altavilla Vicentina, fondata dal padre Antonio, che costruisce giostre e attrazioni in tutto il mondo. Zaia: "La sua famiglia da decenni realizza giostre da sogno, che catapultano i grandi e i più piccoli in viaggi di puro divertimento"

Lutto nel mondo dell'imprenditoria per la scomparsa del "re delle giostre" vicentino Alberto Zamperla, 71 anni, che si è spento in ospedale il 17 novembre . Le sue condizioni di salute erano compromesse da tempo, al punto da rendere necessario un intervento d'urgenza, che non èriuscito, però, a salvarlo. Era presidente della Zamperla The Amusement Rides Company di Altavilla Vicenza , fondata dal padre Antonio, una delle più note imprese al mondo specializzate nella costruzione di attrazioni per parchi divertimento.

Ieri annunciati i nuovi progetti dell'azienda

Proprio nel giorno della sua scomparsa, la società veneta aveva annunciato con una nota la realizzazione del coaster più veloce del Canada, una montagna russa che raggiunge i 72 km/h, costruita per Playland at the Pne", parco di divertimenti di Vancouver, che sarà pronta nel 2024. La morte di Alberto Zamperla si è verificata in maniera repentina e improvvisa anche per la famiglia dell'imprenditore. La notizia ha infatti raggiunto i figli, Alessandro e Antonio, che rappresentano la terza generazione della Zamperla Spa, mentre si trovavano ad Orlando, in Florida (Usa) per una fiera del settore dove, contemporaneamente all'Italia, sono stati annunciati i nuovi progetti dell'industria vicentina.

Era stato inserito nella Hall of Fame del settore

In queste ore entrambi stanno rientrando in Italia per ricongiungersi con gli altri familiari, tra cui la madre. Da poco Antonio Zamperla, 40 anni, è stato nominato Ceo e Chief Innovation Officer del gruppo. La fiera di Orlando a cui sono intervenuti i fratelli Zamperla in questi giorni, IAAPA Expo, aveva inserito di recente gli Zamperla - Antonio senior, capostipite e storico fondatore dell'industria e Alberto - nella Hall of Fame del settore, che vede nomi eccellenti come Walt Disney e George Ferris, l'inventore della ruota panoramica.